Наши МАФы теперь – самые-самые

МАФ – слово скучноватое, эта аббревиатура, напомним, означает «малая архитектурная форма», и так сложилось, что ею обозначают, в основном, небольшие торговые точки. Тоже мало «веселья», не правда ли? Тем более, если эти самые точки тянутся и тянутся, и растягиваются чуть ли не на километр… Впрочем, скучновато все это, вероятно, если вы не в Одессе. А вы, смеем напомнить, таки в Одессе. А здесь все хоть чуть-чуть, да не так.

Итак, проспект Добровольского. Проезжаете вы по нему, смотрите в окно и что видите? Все те же МАФы, то есть, растянувшиеся чуть ли не на километр торговые ряды. Вероятно, удобно по дороге домой покупки делать. Радоваться же особенно нечему: картинка серая, обыденная.

Но именно эти МАФы теперь стали самыми-самыми! По той простой причине, что их расписал художник Алексей Бака, да так расписал, что возле каждого хочется остановиться, вглядеться и даже вчитаться.

Ну где кроме как в Одессе, вы прочтете «полезность», гласящую, что «здесь ремонтируют то, что поломал ваш муж», а здесь находится перекресток «Веселья и Любви»? А картинки! Недаром вся эта красота именуется общим названием «Одесские сказки»! Здесь таки изображены такие чисто одесские картинки – с их юмором, неповторимостью, колоритом и, конечно же, байками.

Чуть-чуть одесской фантазии – и вот вам обыкновенные МАФы уже стали необыкновенными! Летающие с зонтиками персонажи, балерины с… гирями, целующаяся пара под сохнущим на веревках бельем, мотоциклист везет в коляске необыкновенного пассажира – рыбу-гиганта, на телефонной будке (кто ими теперь пользуется?!) значится: «Звонок маме», пес пытается стащить у дворника метлу… Каждая картинка, то есть каждый расписанный МАФ, – отдельная история, такая себе мини-легенда, веселая, позитивная, вызывающая улыбку.

Одесситы, живущие на жилмассиве Котовского, с радостью публикуют всю эту красоту в соцсетях, как это сделала одесситка Валентина Князева, чьи фото мы и представляем. Сама Валентина была немногословна в подписях к фото, отметила лишь главное: «Торговые ряды длиной в километр, появившиеся не так давно вдоль оживленной магистрали, теперь уже не пугают своей скучной монотонностью...».

А вы говорите «просто МАФы…»!