Программа «Доступные лекарства» расширяется

Многие жители Украины с апреля 2017 года смогли воспользоваться действием правительственной программы «Доступные лекарства». Благодаря этой программе миллионы больных сахарным диабетом 2-го типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями и бронхиальной астмой воспользовались своим правом и получали бесплатные лекарства в аптеках. Учитывая то, что в Украине много людей в настоящее время болеют и другими хроническими заболеваниями, решено было в нынешнем году в эту программу включить еще три направления – хронические болезни желудочно – кишечного тракта, депрессивных состояний, здоровья матери во время беременности, и ребенка. Бюджетом прошлого года на реализацию этой программы было выделено 700 миллионов гривен. Учитывая возросший круг пациентов, которые смогут пользоваться этой программой, Кабинет министров Украины решил увеличить расходы на выдачу бесплатных лекарств еще на 300 миллионов гривен. Общая сумма программы «Доступные лекарства» на 2018 год составляет 1 миллиард гривен.

Осознавая важность лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом 2-го типа, Министерство здравоохранения Украины решило добавить еще по одному действующему веществу для этой группы людей – лозартан и глибеекламид.

Предусматривается в перспективе расширить действие этой программы так, чтобы каждый пациент был на100% обеспечен бесплатными лекарствами от наиболее распространенных заболеваний. Ключевым критерием их включения является тяжестьболезни, динамика заболевания, распространение и эффективность в амбулаторном лечении. Известно, что каждый 6-й украинец страдает заболеваниями органов пищеварения. Более 850 тысяч человек имеют язву желудка или двенадцатиперстной кишки. 4 из 10 основных причин инвалидности вызываются расстройством психического здоровья. Ученые медики считают, чтодо 2030 года депрессия станет третьей наиболее распространенной болезнью в стране, где низкие доходы. Следует обратить больше внимания на такое заболевание, как анемия при беременности – это риск дляребенка. Недостаточное количество эритроцитов и железа в женскоморганизме может вызвать преждевременные роды, невынашивание, отслоение плаценты или родовое кровотечение.

Почему врачи обратили на это особое внимание? Да потому, что данные Центра медицинской статистикиМинздрава свидетельствуют о том, что каждая четвертая беременная женщина страдает анемией. Чтобы изменить такую статистику, необходимо больше внимания уделять беременным женщинам и предотвращать подобные патологии.