Поджоги машин в Одессе продолжаются. На стоянке сгорели сразу два автомобиля

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Происшествие произошло ночью на улице Сахарова. ГСЧС получили сообщение о возгорании около четырех часов утра.
Когда на место прибыли пожарные, горели две иномарки – «Toyota» и «Volkswagen».
Пожар был потушен в течение десяти минут.
В результате пожара выгорели салоны и моторные отсеки автомобилей на площади два квадратных метра.
Причины возгорания выясняются. По неофициальной информации, основной версией считается поджог.
Напомним, что только вчера две иномарки сгорели возле Аппеляционного суда.