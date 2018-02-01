Поджоги машин в Одессе продолжаются. На стоянке сгорели сразу два автомобиля

Происшествие произошло ночью на улице Сахарова. ГСЧС получили сообщение о возгорании около четырех часов утра.

Когда на место прибыли пожарные, горели две иномарки – «Toyota» и «Volkswagen».

Пожар был потушен в течение десяти минут.

В результате пожара выгорели салоны и моторные отсеки автомобилей на площади два квадратных метра.

Причины возгорания выясняются. По неофициальной информации, основной версией считается поджог.

Напомним, что только вчера две иномарки сгорели возле Аппеляционного суда.