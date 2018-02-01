Одесситку поздравляют с 90-летием!

Сегодня у Александры Федоровны Борисовой трудный, волнительный день. С самого утра спешат поздравить ее с 90-летием друзья, родственники, сослуживцы мужа, знакомые, и таких собирается немало.
Александра Федоровна родилась в Белоруссии, городе Витебске, там и училась в школе, когда пришла страшная весть о начале войны. После войны судьба забросила ее с родителями в Одессу.
В словах ее искренняя радость, видно, что жизнь в этом, ставшим для нее родным, городе, прошла и достойно, и интересно. В своих воспоминаниях она наделяет Одессу превосходными эпитетами и видно, что говорит она не для красного словца, а высказывает именно то, что чувствует.
Александра Федоровна знает этот город как свои пять пальцев, ведь за все эти долгие послевоенные годы она изучила его отнюдь не как дилетант. Нет, рассказы о городе, о его истории, людях, которые здесь жили, стали для нее профессией, работой. Много лет Александра Федорова трудилась экскурсоводом и каждый раз слышала от людей слова благодарности.
С супругом, капитаном дальнего плавания Борисом Николаевичем Борисовым, Александра Федоровна прожила 65 лет. Ее верного спутника нет на этой земле вот уже почти два года. Но осталось возле нее обширное семейство, две дочери, трое внуков, а правнучке исполнилось уже шесть лет.
Одна из внучек, Тамила Владимировна Афанасьева, сегодня является председателем Одесского областного Совета Мира. Она с огромным уважением и любовью отзывается о своей бабушке, вспоминает и деда, который много лет дружил с известным писателем-маринистом, основателем Одесского комитета защиты мира (так назывался тогда нынешний Совет Мира) Иваном Петровичем Гайдаенко.
Несмотря на то, что на дворе февраль, цветов сегодня в квартире море.
Поздравить пенсионерку с крупным юбилеем от имени народного депутата Украины Сергея Кивалова пришли депутаты одесского городского совета от Украинской морской партии и члены команды парламентария. Так как Сергей Кивалов в настоящее время находится в Киеве на пленарном заседании Верховной Рады Украины, начавшей сегодня свою работу.
Кроме добрых слов, пожеланий и других подарков, помощник-консультант народного депутата Валентин Федоров вручил Александре Федоровне макет единственного в Украине студенческого храма святой мученицы Татьяны.
Ведь Александра Федоровна с момента открытия храма на четвёртой станции Большого Фонтана является его постоянной прихожанкой.
Внучка Александры Фёдоровны, председатель Одесского областного совета мира, Тамила Афанасьева признаётся - Сергей Кивалов единственный политик, который на протяжении многих лет оказывает всестороннюю помощь ветеранам Одессы. Отмечает непрерывную и плодотворную работу парламентария в отношении заботы о пожилых людях.
Много раз Александра Федоровна встречалась в дни праздников и юбилеев с Сергеем Киваловым, она хранит каждую открытку, полученную от народного депутата, у нее набралась целая коллекция, и она с гордостью показывает ее собравшимся.
К своему труду, к работе, к тому, что ты умеешь, и что тебе поручили делать, Александра Федоровна всегда относилась с глубоким уважением и ответственностью. Она и сегодня считает, что работа и семья – главное в человеческой жизни.
На вопрос, в чем секрет ее долголетия, она отвечает – в хорошей работе и добром отношении к людям. Если будешь честно работать и делать людям добро, душа у тебя будет спокойной. Вот и весь секрет, считает она.