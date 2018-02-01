Одесситку поздравляют с 90-летием!

Сегодня у Александры Федоровны Борисовой трудный, волнительный день. С самого утра спешат поздравить ее с 90-летием друзья, родственники, сослуживцы мужа, знакомые, и таких собирается немало.

Александра Федоровна родилась в Белоруссии, городе Витебске, там и училась в школе, когда пришла страшная весть о начале войны. После войны судьба забросила ее с родителями в Одессу.

Я так благодарна моему отцу за то, что он выбрал для жизни и работы этот прекрасный город и привез нас всех сюда. — говорит юбилярша.

В словах ее искренняя радость, видно, что жизнь в этом, ставшим для нее родным, городе, прошла и достойно, и интересно. В своих воспоминаниях она наделяет Одессу превосходными эпитетами и видно, что говорит она не для красного словца, а высказывает именно то, что чувствует.

Александра Федоровна знает этот город как свои пять пальцев, ведь за все эти долгие послевоенные годы она изучила его отнюдь не как дилетант. Нет, рассказы о городе, о его истории, людях, которые здесь жили, стали для нее профессией, работой. Много лет Александра Федорова трудилась экскурсоводом и каждый раз слышала от людей слова благодарности.

С супругом, капитаном дальнего плавания Борисом Николаевичем Борисовым, Александра Федоровна прожила 65 лет. Ее верного спутника нет на этой земле вот уже почти два года. Но осталось возле нее обширное семейство, две дочери, трое внуков, а правнучке исполнилось уже шесть лет.

Одна из внучек, Тамила Владимировна Афанасьева, сегодня является председателем Одесского областного Совета Мира. Она с огромным уважением и любовью отзывается о своей бабушке, вспоминает и деда, который много лет дружил с известным писателем-маринистом, основателем Одесского комитета защиты мира (так назывался тогда нынешний Совет Мира) Иваном Петровичем Гайдаенко.

Несмотря на то, что на дворе февраль, цветов сегодня в квартире море.

Поздравить пенсионерку с крупным юбилеем от имени народного депутата Украины Сергея Кивалова пришли депутаты одесского городского совета от Украинской морской партии и члены команды парламентария. Так как Сергей Кивалов в настоящее время находится в Киеве на пленарном заседании Верховной Рады Украины, начавшей сегодня свою работу.

Кроме добрых слов, пожеланий и других подарков, помощник-консультант народного депутата Валентин Федоров вручил Александре Федоровне макет единственного в Украине студенческого храма святой мученицы Татьяны.

Ведь Александра Федоровна с момента открытия храма на четвёртой станции Большого Фонтана является его постоянной прихожанкой.

Мы гордимся такими людьми как вы, и в частности вами. Вы очень много видели, и прожили. И вы храните все знания и мудрость нашего города. Живите много и рассказывайте больше, чтобы мы не повторяли ошибки предшественников и всё делали для того, чтобы городу жилось легче и лучше! — говорит Вадим Подгородинский, депутат Одесского горсовета от Украинской морской партии Сергея Кивалова.

Внучка Александры Фёдоровны, председатель Одесского областного совета мира, Тамила Афанасьева признаётся - Сергей Кивалов единственный политик, который на протяжении многих лет оказывает всестороннюю помощь ветеранам Одессы. Отмечает непрерывную и плодотворную работу парламентария в отношении заботы о пожилых людях.

Я вам хочу сказать честно, сколько лет существует Украина, приходят разные политики к власти, всегда у бабушки звучит одно имя - именно Сергей Васильевич Кивалов. Большая радость, что уделяют внимание нашим пенсионерам, нашим старикам. Я вчера бабушке говорю - к тебе приедут, поздравят от Сергея Васильевича. Для неё это была большая радость.

— говорит Тамила Афанасьева.

Много раз Александра Федоровна встречалась в дни праздников и юбилеев с Сергеем Киваловым, она хранит каждую открытку, полученную от народного депутата, у нее набралась целая коллекция, и она с гордостью показывает ее собравшимся.

К своему труду, к работе, к тому, что ты умеешь, и что тебе поручили делать, Александра Федоровна всегда относилась с глубоким уважением и ответственностью. Она и сегодня считает, что работа и семья – главное в человеческой жизни.

На вопрос, в чем секрет ее долголетия, она отвечает – в хорошей работе и добром отношении к людям. Если будешь честно работать и делать людям добро, душа у тебя будет спокойной. Вот и весь секрет, считает она.

От всей души всем я желаю мира и добра, любите людей, делайте им хорошее, помните свою историю, не забывайте старших и уделяйте внимание младшим, не уставайте трудится честно, и все в вашей жизни будет хорошо!

— обратилась Александра Федоровна к собравшимся, к тем, кто пришел поздравить ее со славной датой.