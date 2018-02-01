Одесса не смогла использовать выделенные средства на программу «доступные лекарства»

В результате в конце года в госбюджет было возвращено около 3,3 миллиардов гривен. Об этом рассказал директор городского департамента здравоохранения Евгений Григорьев. По его словам, это произошло потому, что последний, второй транш в размере 5,2 миллионов поступил только в конце октября. Кроме того, и это вероятного главное, хотя в государственную программу «Доступные лекарства» официально включены почти две сотни препаратов, только менее пятидесяти из них полностью или почти бесплатны.

И поэтому население не слишком активно пользуется предоставляемыми возможностями. В результате город вернул государству практически шестую часть выделенных по этой программе средств. Ведь, по данным горздрава, всего в Одессу поступило около 18,5 миллиардов гривен. Впрочем, как особо отметил Евгений Григорьев, аналогичная ситуация сложилась практически во всех регионах страны. Тем не менее эти объяснения не удовлетворили руководство города и и.о. мэра Анатолий Орловский потребовал принять меры, чтобы в нынешнем году такое не повторилось и городу не пришлось возвращать государству уже выделенные нам средства.