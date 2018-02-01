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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Одессе на маршрут вышли первые белорусские троллейбусы

Категория: Новости


В Одессе на маршрут вышли первые белорусские троллейбусы

   Как сообщает руководство КП «Одесгорэлектротранс», первые три новых троллейбуса, произведенные в Белоруссии будут работать на маршруте №9, который коммунальщики хотят сделать первым, где электротранспорт вытеснит маршрутки. Напомним, что новые троллейбусы, рассчитанны на сто пятнадцать пассажиров, имеют специальный механизм, позволяющий автоматически снимать и поднимать штанги, являеются низкопольными и оборудованы специальным пандусом для заезда колясок, а так же обладают аккумулятороми, дающим запас автономного хода.

Это позволит объезжать возможные заторы. Напомним, что всего город закупил в Белоруссии сорок семь троллейбусов за счет кредита ЕБРР. Которые должны поступить в город до конца года.



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