Вчера скончался основатель кафедры журналистики в Одессе

Вчера, 6 февраля, на 71-м году жизни скончался одесский профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой журналистики в ОНУ им. И. И. Мечникова Александр Александров. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Профессор А. Александров основал кафедру журналистики на филологическом факультете в ОНУ. Благодаря стараниям профессора, в 2013 году кафедра превратилась в факультет, деканом которого он стал.

Александр Александров написал монографии «Образный мир агиографической словесности» (1997), «Старокиевская агиографическая проза ХІ - первой трети XII в.» (2001), «Русский романтический рассказ» (2001), «Литература Древней Руси: между мифопоэтикой и христианским символизмом» (2010) и почти 150 научных статей.