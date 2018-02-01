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Вчера скончался основатель кафедры журналистики в Одессе

Категория: Новости

   Вчера, 6 февраля, на 71-м году жизни скончался одесский профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой журналистики в ОНУ им. И. И. Мечникова Александр Александров. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Профессор А. Александров основал кафедру журналистики на филологическом факультете в ОНУ. Благодаря стараниям профессора, в 2013 году кафедра превратилась в факультет, деканом которого он стал.
Александр Александров написал монографии «Образный мир агиографической словесности» (1997), «Старокиевская агиографическая проза ХІ - первой трети XII в.» (2001), «Русский романтический рассказ» (2001), «Литература Древней Руси: между мифопоэтикой и христианским символизмом» (2010) и почти 150 научных статей.


Источник: Одесская жизнь



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