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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Ночью на Заславского в пожаре пострадали трое детей

Категория: Новости / Происшествия

   Сегодня под утро, около  4–х  утра загорелась квартира на 2–м этаже в доме на улице Заславского. Об этом сообщает пресс–служба ГУ ГСЧС в Одесской области. Спасатели прибыли на место в течении 7 минут. Площадь пожара составила  25 кв.м. Пожарники вынесли  из огня взрослого и троих детей: 2–х, 4–х и 15- ти лет. Огонь был потушен в течении часа. Эвакуированных жильцов с угарным отравлением передали медикам.

В настоящее время врачи оценивают их состояние здоровья как средней тяжести. По предварительной версии причиной пожара стала неисправность одного из электроприборов.



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