Ночью на Заславского в пожаре пострадали трое детей

Сегодня под утро, около 4–х утра загорелась квартира на 2–м этаже в доме на улице Заславского. Об этом сообщает пресс–служба ГУ ГСЧС в Одесской области. Спасатели прибыли на место в течении 7 минут. Площадь пожара составила 25 кв.м. Пожарники вынесли из огня взрослого и троих детей: 2–х, 4–х и 15- ти лет. Огонь был потушен в течении часа. Эвакуированных жильцов с угарным отравлением передали медикам.

В настоящее время врачи оценивают их состояние здоровья как средней тяжести. По предварительной версии причиной пожара стала неисправность одного из электроприборов.