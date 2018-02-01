В Одессе проходит двухдневный семинар «Подведение итогов децентрализации в Одесской области»

Во время мероприятия, которое провели совместно Одесский Центр развития местного самоуправления и Одесская областная государственная администрация, были представлены результаты реализации реформы местного самоуправления и территориальной организации власти в 2016-2017 гг. в Одесской области.

По словам директора Одесского Центра развития местного самоуправления Юлии Молодожен, процесс создания объединенных территориальных общин Одесской области начался в 2015 году. Первые выборы состоялись осенью 2015 году в 8 объединенных общинах, которые возникли в результате объединения 40 местных советов (98 населенных пунктов). Следующий год был менее активным в процессе создания громад. Тогда на выборы вышли всего три громады. И, наконец, в прошлом году первые выборы провели 14 громад.

По состоянию на 1 января 2018 года в области функционируют 25 объединенных громад, из них 4 – городские (образованные вокруг городов) 6 – поселковые; 15 – сельские. В советах, что реорганизовались путем присоединения, введены должности старост, количество которых составляет 40 и двое – исполняющие обязанности. При этом из 25 ОТГ только три образовались путем объединения сельских советов смежных районов.

В области из 26 районов не создано ни одной ОТГ в 13 районах, медленнее процесс создания общин идет на юге области.

По 2016 году фактические поступления доходов общего фонда местных бюджетов 8 ОТГ области (вместе с трансфертами из государственного бюджета) составили 438 млн. грн., что почти в 7 раз больше в сравнению поступлениями 2015 года (до объединения).

Что касается прошлого года, то по словам экспертов фактические поступления доходов общего фонда местных бюджетов 11 ОТГ области (с трансфертами из государственного бюджета) составили 613 млн. грн., что почти на 40% больше показателей 2016 года.

Во время панельных дискуссий и круглых столов, которые запланированы в ходе семинара, участники обсудили наработки реформы в экономической и социальной сферах, вызовы и планы по реализации медицинской и образовательной реформ, организацию мероприятий по гражданской защите и пожарной безопасности в ОТГ области.