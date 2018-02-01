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  • Дата: Вчера, 14:00
Вчера, 14:00

В Одессе мужчина примерз к крыше дома

Категория: Новости

В Одессе мужчина примерз к крыше дома

   ЧП произошло вчера, около 22 часов, в Суворовском районе. Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции, им поступило сообщение о том, что на крыше своего одноэтажного частного дома сидит мужчина. Он примерз ногами к металлической кровле и не мог пошевелиться. Крики о помощи привлекли внимание соседей, которые и вызвали полицию.
Патрульные сориентировались и, найдя механический подъемник, с помощью него добрались до мужчины и помогли ему освободиться. Пострадавшему оказали первую помощь и потом передали медикам. Как и почему оказался на крыше, мужчина пояснить так и не смог. Ко всему прочему, он был трезв.



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