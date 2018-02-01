Дело о самовольно захваченных 220 га земли в Одесской области

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, подозреваемого в самовольном захвате земельного участка.Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По данным следствия, бизнесмен незаконно занял участок площадью 220 га, после чего засеял его кукурузой и подсолнухом. При этом земля является государственной собственностью и находится в постоянном пользовании одного из вузов.

В результате государству нанесен ущерб на сумму 180 тыс. грн. Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев.