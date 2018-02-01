С февраля Одесская военная академия перешла на питание по стандартам НАТО

Теперь привозную пищу заменили на приготовление еды штатными поварами. Собственную кухню привели в порядок и слегка модернизировали. Питание проходит по принципу «шведского стола». Об этом сообщил начальник Центрального управления продовольственного обеспечения Вооруженных сил Украины полковник Николай Куклюк.

Переход Вооруженных сил на новую систему питания отразится и на госзаказе для одесской академии: в этом году на специальность «Продовольственное обеспечение подразделений (частей, соединений)» поступит гораздо больше абитуриентов, чем в прошлом.