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  • Дата: Вчера, 15:00
Вчера, 15:00

С февраля Одесская военная академия перешла на питание по стандартам НАТО

Категория: Новости

С февраля Одесская военная академия перешла на питание по стандартам НАТО

   Теперь привозную пищу заменили на приготовление еды штатными поварами. Собственную кухню привели в порядок и слегка модернизировали. Питание проходит по принципу «шведского стола». Об этом сообщил начальник Центрального управления продовольственного обеспечения Вооруженных сил Украины полковник Николай Куклюк.
Переход Вооруженных сил на новую систему питания отразится и на госзаказе для одесской академии: в этом году на специальность «Продовольственное обеспечение подразделений (частей, соединений)» поступит гораздо больше абитуриентов, чем в прошлом.



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