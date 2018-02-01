Ришельевскую будут освещать новые двухуровневые фонари

В Одессе продолжаются масштабные комплексные работы по обновлению уличного освещения улицы Ришельевской. Проектом предусмотрено, что светодиодные светильники будут освещать как проезжую часть, так и пешеходную части улицы. Для этого светильники устанавливают на опорах на разных уровнях в две стороны. Ранее сети электроснабжения и наружного освещения, контактная сеть троллейбусов, другие кабели и провода крепились хаотично на тросах, закрепленных на фасадах зданий и опорах, установленных в разное время, начиная с 1905 года.

Современные опоры многофункциональны: их несущая способность рассчитана на монтаж контактной сети электротранспорта, наружного освещения, небольшого лайтбокса и камер видеонаблюдения одновременно. Все кабели и провода будут размещены в кабельной канализации, расположенной под тротуарами.

Внешне современная серая опора аналогична фонарным столбам, которые были установлены в 1905 году. На отрезке между улицами Дерибасовской и Ланжероновской планируется установить фонарные столбы, которые будут гармонировать с архитектурным ансамблем Театральной площади.

Завершится ремонт улицы обустройством новых тротуаров с тактильной плиткой, пандусами, заездами и парковочными карманами, установкой антипарковочных столбиков и металлических перил.