СБУ в Одесской области задержала очередного шпиона

По информации пресс-службы ведомства, житель Одесского региона, который с 2014 года находился на Донбассе и активно участвовал в боевых действиях, прибыл в Одесскую область из аннексированного Крыма. По мнению оперативников СБУ, целью пребывания в Одесской области была разведка ситуации в регионе и выяснения нелегальных каналов в Приднестровье. По их убеждению, задержанный был завербован ФСБ. Ему сообщено о подозрении по части 1 статьи 258 УК Украины. Задержанный взят под стражу. Проводятся оперативно-следственные действия. Добавлю, что в СБУ дали понять, что о приезде «агента сопредельной державы» были проинформированы заранее.