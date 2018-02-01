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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Проблем с вакциной от кори в Украине больше не будет

Категория: Новости


Проблем с вакциной от кори в Украине больше не будет

   Согласно информации Минздрава, уже в конце февраля в Украину поступят двести двадцать тысяч доз вакцин от кори. Сразу после поступления партия будет распределена по регионам. При этом данная партия , закупленная детским фондом ЮНИСЕФ, станет только первой. Всего же в первом полугодии в страну поступит девятьсот тысяч доз вакцины. Однако проблема в том, что даже в самом лучшем случае, если поставка не задержится, распределение вакцин может произойти только в начале марта. Следовательно, в Одесскую область она может попасть только в середине марта. При этом для поддержания показателя инфицирования на безопасном 95% уровне региону остро необходимо, по меньшей мере, девять тысяч доз. Причем безотлагательно!



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