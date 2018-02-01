Проблем с вакциной от кори в Украине больше не будет

Согласно информации Минздрава, уже в конце февраля в Украину поступят двести двадцать тысяч доз вакцин от кори. Сразу после поступления партия будет распределена по регионам. При этом данная партия , закупленная детским фондом ЮНИСЕФ, станет только первой. Всего же в первом полугодии в страну поступит девятьсот тысяч доз вакцины. Однако проблема в том, что даже в самом лучшем случае, если поставка не задержится, распределение вакцин может произойти только в начале марта. Следовательно, в Одесскую область она может попасть только в середине марта. При этом для поддержания показателя инфицирования на безопасном 95% уровне региону остро необходимо, по меньшей мере, девять тысяч доз. Причем безотлагательно!