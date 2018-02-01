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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

В Одессе поймали воровку обокравшую Храм Успения Пресвятой Богородицы

Категория: Новости

   Храм Успения Пресвятой Богородицы обворовали на 26 000 гривен. Об этом правоохранителям сообщил настоятель храма. По словам священнослужителя, неизвестный злоумышленник похитил две настольных лампады с литой подставкой и два подсвечника. Священник также рассказал полиции, что накануне в церковь приходила подозрительная прихожанка, которая сказала, что ищет священника. Когда же одна из служительниц храма предложила ей помочь, женщина быстро исчезла.

Подозреваемую разыскали и задержали. Как выяснилось, злоумышленница продала украденные подсвечники местному жителю. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины.

 


Источник: Одесская жизнь



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