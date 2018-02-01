В Одессе поймали воровку обокравшую Храм Успения Пресвятой Богородицы

Храм Успения Пресвятой Богородицы обворовали на 26 000 гривен. Об этом правоохранителям сообщил настоятель храма. По словам священнослужителя, неизвестный злоумышленник похитил две настольных лампады с литой подставкой и два подсвечника. Священник также рассказал полиции, что накануне в церковь приходила подозрительная прихожанка, которая сказала, что ищет священника. Когда же одна из служительниц храма предложила ей помочь, женщина быстро исчезла.

Подозреваемую разыскали и задержали. Как выяснилось, злоумышленница продала украденные подсвечники местному жителю. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины.

