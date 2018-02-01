В 2017 году за биометрическим паспортом обратились 10 тысяч одесситов

В течение 2017 года в центры в Малиновском и Киевском районах обратились почти 10 тысяч одесситов, которые хотели получить биометрический загранпаспорт и ID-карту. В частности, около трёх тысяч подали заявления для оформления ID-карты гражданина Украины, остальные — на биометрический паспорт для выезда за границу. Однако, учреждения выдали только 6000 документов. Чиновники объясняют, задержка связана с большим количеством желающих — паспорта просто не успевают печатать. В городском департаменте админуслуг говорят, с началом работы главного офиса Центра предоставления админуслуг на Косовской процесс пошел лучше.

«Кто был записан, например, на апрель, на май. В связи с введением дополнительных линий, мы обзваниваем людей и приглашаем на более раннее время в связи с тем, что у нас появились дополнительные мощности. Если предложенное более раннее время человека будет устраивать, мы с удовольствием его примем раньше», — сказала директор предоставления админуслуг Одесского горсовета Евгения Абрамова.

Отметим, сейчас в Одессе биометрические паспорта можно получить в трёх органах: в Центре предоставления админуслуг, в отделах Миграционной службы и в представительствах государственного предприятия «Документ».