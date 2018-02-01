18 февраля в Одессе отметят Масленницу

18 февраля 2018 года в Центральном городском парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко, на Центральной аллее у эстрады «Ракушка», состоится праздник Масленицы. Начало - в 12:00. Праздник проводится с целью популяризации старинных украинских народных обрядов и традиций.

В программе праздничного гулянья:

- концертная программа с участием творческих коллективов города и области;

- исполнителей украинских народных песен и танцев;

- спортивные состязания и показательные выступления спортсменов;

- ярмарка с участием мастеров народного промысла;

- традиционная масленичная кухня (блины, сладости, горячие напитки и т.д.);

- детская программа с участием скоморохов, ходулистов, аниматоров.