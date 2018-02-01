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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

18 февраля в Одессе отметят Масленницу

Категория: Новости

18 февраля в Одессе отметят Масленницу

   18 февраля 2018 года в Центральном городском парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко, на Центральной аллее у эстрады «Ракушка», состоится праздник Масленицы. Начало - в 12:00. Праздник проводится с целью популяризации старинных украинских народных обрядов и традиций.
В программе праздничного гулянья:
- концертная программа с участием творческих коллективов города и области;
- исполнителей украинских народных песен и танцев;
- спортивные состязания и показательные выступления спортсменов;
- ярмарка с участием мастеров народного промысла;
- традиционная масленичная кухня (блины, сладости, горячие напитки и т.д.);
- детская программа с участием скоморохов, ходулистов, аниматоров.


Источник: Одесский горсовет



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