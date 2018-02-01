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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Одесса задолжала поставщикам коммунальных услуг более ста шестидесяти миллионов гривен

Категория: Новости


Одесса задолжала поставщикам коммунальных услуг более ста шестидесяти миллионов гривен

   Об этом на совещании в мэрии сообщила директор департамента финансов Светлана Бедрега. По ее словам, в январе Одесса получила из госбюджета в рамках жилищно-коммунальной субвенции 77,9 миллионов гривен. При чем при получении было строго расписано в каком количестве и накаким именно поставщикам должны быть перечислены средства. 30 миллионов - за газ. 41 миллион –на оплату электроэнергии, 5,9 миллионов- другим поставщикам! По ее словам, это позволило несколько сократить размеры имеющейся задолженности. Однако, по данным ведомства, на сегодняшний день она все еще составляет 164 миллиона гривен.



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