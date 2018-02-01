Заброшенный детский садик на Черемушках обрел хозяина?

Компания «Укртелеком» определилась , наконец, с дальнейшей судьбой ведомственного детского садика на Варненской. Как было доложено в ходе совещания в горсовете, в ответ на очередной запрос муниципалитета руководство компании сообщило, что намерено передать центру «Мрия» для создания учебного учреждения 1-3 ступеней. Для детей с особыми потребностями. По распоряжению и.о. мэра Анатолия Орловского, данный вопрос взят на особый контроль. Дело в том, что вопрос о дальнейшей судьбе детского садика повис в воздухе еще более полугода назад, когда было установлено, что данный объект пришел в полную негодность и стал местом сбора алкоголиков и наркоманов со всего прилегающего района. Город ставил вопрос о передаче объекта в коммунальную собственность, однако руководство «Укртелекома» отказалось это сделать.