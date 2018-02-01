Одессу ждет новое подтопление?

Одессу ожидает новый удар стихии. Согласно прогнозам синоптиков, 8 февраля через регион пройдет мощный циклон, который принесет обильные осадки и штормовой ветер. При этом пик непогоды в Одессе ожидается во второй половине дня, когда ожидающийся дождь может перейти в ливень. При этом дождь будет сопровождаться порывами ветра до 21 метра в секунду. Что соответствует штормовому уровню. Правда, по прогнозу синоптиков, циклон пройдет через регион достаточно быстро и уже вечером осадки ослабнут и постепенно прекратятся.