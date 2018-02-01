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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Застройке жилой части «старого города» приходит конец?

Категория: Новости


Застройке жилой части «старого города» приходит конец?

   Учитывая состояние зданий в историческом центре города необходимо объявить мораторий на строительные работы в старых домах. С такой инициативой на совещании в горсовете выступила депутат горсовета Лилия Леонидова. Про ее словам, в доме по адресу улица Екатерининская, 25, где недавно обрушились два балкона как раз проводились работы по достройке еще одного этажа. Депутат уверена, что эти работы привели к дополнительному износу несущих конструкций , что стало одной из причин обрушения. В свою очередь, и.о. мэра Анатолий Орловский дал поручение ГАСКу разобраться с проведением работ по этому адресу. Что же касается предложенной идеи полного моратория, то это чиновник оставил без комментариев.



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