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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Одесский опыт будет реализовываться по всей Украине

Категория: Новости


   Речь идет о программе по развитию сельской медицины. Как заявил в ходе выступления Петр Порошенко, необходимо обеспечить равный доступ граждан Украины к качественному медицинскому обслуживанию вне зависимости от мета проживания. Для этого сельские медики должны быть обеспечены необходимым оборудованием для производства первостепенных анализов и исследований и компьютерной техникой для связи в режиме он-лайн со специалистами из районных, а если потребуется, то из областной больницы. Которые на основе данных проведенных на месте исследований смогут поставить диагноз и определить необходимое лечение. Отметим, что первый опыт в реализации данной программы был реализован в Окнянском районе Одесской области.



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