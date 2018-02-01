Из-за ливня в Одессе снова затопило несколько улиц

Сильный ливень подтопил несколько улиц в Одессе сегодня, 8 февраля. Большое скопление дождевой воды на некоторых улицах привело к приостановке автомобильного движения на ряде улице в центре Одессы, а также на ул. Балковской и Среднефонтанской. Кроме того, есть подтопления на Черемушках в районе ул. Космонавтов и Ак.Филатова, а также в ж/м Таирова - на улице Вильямса, Ильфа и Петрова, площади Независимости. Проезжаемость в районе Пересыпского моста нормальная, однако дальше, в сторону поселка Котовского, в частности на ул. Черноморского казачества, также есть подтопления.