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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Из-за ливня в Одессе снова затопило несколько улиц

Категория: Новости

Из-за ливня в Одессе снова затопило несколько улиц

   Сильный ливень подтопил несколько улиц в Одессе сегодня, 8 февраля. Большое скопление дождевой воды на некоторых улицах привело к приостановке автомобильного движения на ряде улице в центре Одессы, а также на ул. Балковской и Среднефонтанской. Кроме того, есть подтопления на Черемушках в районе ул. Космонавтов и Ак.Филатова, а также в ж/м Таирова - на улице Вильямса, Ильфа и Петрова, площади Независимости. Проезжаемость в районе Пересыпского моста нормальная, однако дальше, в сторону поселка Котовского, в частности на ул. Черноморского казачества, также есть подтопления.


Источник: Трасса Е95



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