В Одесской области задержали группу лиц промышлявших в продуктовых магазинах

В Великомихайловском районе полицейские совместно с общественностью разоблачили группу воров, которые промышляли по ночам в продуктовых магазинах.Об этом агентству сообщили сегодня, 8 февраля, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области. По информации отдела, трое мужчин в ночное время, повредив ролеты, проникли в продуктовый магазин поселка Вишневое с целью кражи.

Свидетелями преступления стали жители поселка, которые случайно оказались рядом с местом происшествия. Они приняли меры по задержанию злоумышленников и вызвали на место правоохранителей. Группа воров была доставлена в отделение полиции. При себе у мужчин обнаружены и изъяты балаклавы и газовый пистолет. Злоумышленниками оказались ранее судимые жители г. Одессы в возрасте от 20 до 29 лет. В ходе проведения следственных действий была установлена их причастность к еще одное кражи из магазина в соседнем селе — там они похитили продукты питания на сумму почти 30 тыс. гривен. Часть похищенного злоумышленники успели продать, а другую правоохранители изъяли по месту жительства одного из воров. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.