В Одессе избили бывшего лидера Правого сектора

В Одессе бывший лидер местной ячейки «Правого сектора», проукраинский активист Сергей Стерненко подвергся нападению неизвестных. Об этом сам Стерненко сообщил на своей странице в Facebook. Он отмечает, что нападение произошло вечером 7 февраля возле дома, в котором он проживает. Стерненко также обнародовал свои фотографии, на которых видны следы побоев. Он связывает нападение со своей активной общественной деятельностью и гражданской позицией. Как стало известно, пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медпомощь. В частности, наложили швы на рану на ноге. В больнице Стерненко рассказал, что нападавших было, как минимум, двое. Они поджидали его у дома и «орудовали предметом, похожим на бейсбольную биту, к концу которой были прибиты какие-то острые металлические предметы…» Активиста также удивило, что злоумышленники зачем-то громко кричали: «Милиция!»

В региональном главке Нацполиции подтвердили факт нападения. В полицию обратился сам потерпевший, который сообщил, что при возвращении домой на него напали неизвестные. Нанесли ряд ударов в различные части тела, предметом, похожим на бейсбольную биту. Полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное легкое телесное повреждение». Начато расследование.