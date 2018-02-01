Многолетняя тяжба закончилась. Одесский порт вернул себе нефтяной танкер

В начале февраля администрация Одесского морского торгового порта (ОМТП) вернула в родную гавань танкер нефтеналивного класса «Инженер Вальчук». Как сообщили в администрации, это судно, когда–то принадлежавшее ОМТП, ещё в 2001 году передали в бербоут-чартер частной компании. После его так и не возвратили в предусмотренные соответствующими соглашениями сроки. Это удалось только после длительных судебных процессов. В настоящее время проводятся приёмка и технический осмотр судна, а также продолжается работа по принудительному взысканию с фрахтователя нанесённых порту убытков.

Как заявил начальник Одесского филиала Администрации морских портов Украины Игорь Ткачук, возвращение танкера стало результатом упорной и слаженной работы специалистов ОМТП.

«Юридический отдел в течение нескольких лет обращался в соответствующие структуры и самостоятельно пытался связаться с компанией Manchester Shipping S.A. для исполнения судебного решения. Благодаря профессиональной работе службы безопасности порта удалось установить местонахождения судна и своевременно организовать меры для возвращения танкера в Одессу», — подчеркнул Ткачук.

Ранее Одесский порт обратился в Морскую арбитражную комиссию (МАК) при Торгово–промышленной палате Украины, и, согласно решению этого органа, договор бербоут-чартера подлежал расторжению, а Manchester Shipping S.A. должна была оплатить задолженность и отдать судно. Данное решение вступило в законную силу в сентябре 2014 года, и вплоть до 2017 года порт неоднократно обращался в компанию, требуя добровольного исполнения решения арбитражной комиссии, но все эти письма остались без ответа. Кроме того, служба безопасности ОМТП выявила факт незаконного проведения техосмотра «Инженера Вальчука» и выдачи судовых документов (такую информацию подтвердили в регистре судоходства Украины).

Нефтеналивной танкер «Инженер Вальчук» был построен в 1988 году в болгарском Руссе. Длина судна — 77,5 метра, дедвейт — 3298 тонн.