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  • Дата: Вчера, 14:30
Вчера, 14:30

Жители Черноморска требуют перекрыть движение для большегрузов в оползневой зоне

Категория: Новости

Жители Черноморска требуют перекрыть движение для большегрузов в оползневой зоне

   Бетономешалка «ушла» в кювет на сползающей из-за оползня дороге. Об этом сообщила жительница соседней улицы Приморской Надежда Змирли. Она также опубликовала фотографии аварии.По словам Надежды Змирли, авария произошла на спуске к базе отдыха «Дружба». Эту дорогу каждый год размывают подземные воды, потому что она в буквальном смысле находится на болоте. Техника возит вниз по спуску тяжелые грузы, так как на базе отдыха проводят берегоукрепительные работы. Во время очередной ходки тяжеловес не вписался.

В декабре 2017 года здесь сделали временный дренаж, однако он выполняет свои главные функции лишь частично: два из шести колодцев не собирают воду. По словам Надежды Змирли, эта вода, которая не уходит, как раз и размывает спуск. Местные жители опасаются, что если тяжелая техника продолжит возить вниз по спуску тяжелые грузы, до лета этой дороги к морю уже не будет.


Источник: OBLVESTI



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