В Болградском районе субсидиями пользуются почти 85% домохозяйств

Жители Болградского района Одесской области активно пользуются социальной помощью от государства. В районе насчитывается 22 тыс. 487 домохозяйств, из них жилых – 19 тыс. 28. Газифицировано 14 тыс. 200 домов. Как рассказала во время расширенного аппаратного совещания в Болградской райгосадминистрации начальник отдела денежных выплат и компенсаций управления социальной защиты населения Алена Жолтова, по состоянию на 1 января 2018 года субсидиями и льготами охвачено 84,66% жилых домохозяйства.

Так, субсидию для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получают 10 тыс. 855 семей, в том числе 2 тыс. 536 семей, которые не отапливаются природным газом, получили субсидию на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива. Всего жителям Болградского района в 2017 году была назначена субсидия в сумме 84202,796 тыс. грн., профинансировано субсидий на сумму – 58761,279 тыс. грн., задолженность составила 25441,516 тыс. грн.

В 2017 году в управление соцзащиты населения обратилось 4 тыс. 337 семей, которые ранее не пользовались субсидиями.

При этом в течение 2017 года в назначении субсидии по разным причинам было отказано 71 семьи – в основном это связано с отсутствием необходимых документов или покупками на сумму более 50 тыс. грн.

На вопрос сельских голов отслеживается ли как-то перемещение жителей района-получателей субсидий и льгот на заработки за границу, специалист отметила, что такой механизм пока не выработан. Это считается конфиденциальной информацией граждан и органам социальной защиты не предоставляется.