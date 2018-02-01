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  • Дата: Вчера, 16:30
Вчера, 16:30

ЧП на Пушкинской. Троллейбусное движение перекрыто

Категория: Новости


ЧП на Пушкинской. Троллейбусное движение перекрыто

   По информации КП «Одесгорэлектротранс», причиной происшествия стал поломка билеля троллейбуса, который, в свою очередь, оборвал контактную сеть. В результате троллейбус не только вышел из строя, но и сделал невозможным движение всех «собратьев» по Пушкинской. Прибывшим по вызову ремонтникам пришлось вначале привести в порядок троллейбус, а затем восстанавливать контактную сеть. В результате движение было перекрыто на длительный отрезок времени.

Отметим, что ремонтные работы были затруднены из-за неблагоприятных погодных условий.



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