А был ли мальчик?

Сегодня соцсети активно обсуждают случай нападения на одесского «национал-активиста» Сергея Стерненко. Вернее, озвученную им версию событий. Как он сообщил в ходе интервью в приемном отделении ГКБ№11, накануне вечером возле его дома на него напали, по меньшей мере, двое неизвестных. Которые наносили удары предметами, похожими на биту с приделанными острыми металлическими частями.

В результате, опять-таки по словам Сергея Стерненко, он получил траву головы, грудной клетки и рваную рану ноги. По его словам, сеть подозрение на сотрясение мозга. Во всяком случае, он намеревался пройти рентгеновское обследование головы и грудной клетки. Кроме того, напавшие повредили его автомобиль, в котором придется менять лобовое стекло. В общем, на первый взгляд, (вернее, слух) налицо нападение с явной целю нанести серьезный вред здоровью. Которое он уже объяснил своей гражданской позицией. И в организации которого он уже обвинил мэр Одессы Геннадия Труханова.

Однако…Рассказ этого пострадавшего вызывает скорее недоумение, чем сочувствие. Во-первых, даже невооруженным глазом видно, что полученные им травмы никак не соответствуют использованию такого страшного оружия, как бита. Ведь даже не снабженная какими-то дополнительными металлическими приспособлениями, она наносит страшные дробящие удары. Полученный ею удар в грудь не только ломает ребра, что крайне затрудняет дыхание и человек просто не в состоянии произносить длинные фразы. Что в как показывает видео-запись интервью, Сергей Стерненко делает легко и непринужденно. Во-вторых, удар битой в голову гарантирует если не летальный исход, то длительную потерю сознания с тяжелыми хорошо заметными травмами. Чего ни на голове, ни на лице «активиста « не наблюдается. В-третьих, что касается сотрясения мозга. То одним из визуальных признаков является выраженные и хорошо заметные синяки под глазами, которые проявляются в короткий срок после получения такой травмы. Ничего похожего на лице заявителя, видео-запись так же не показывает. Не говоря уже о манере общения, которая так же слабо стыкуется с какой бы то ни было черепно-мозговой травмой. И , наконец, опять-таки по информации соцсетей, сделанной якобы со слов жертвы нападения, оно было совершено в тот момент, когда Сергей Стенрненко припарковался возле дома и не успел даже выйти из машины.

Как считают эксперты, для нападения с использованием биты такой вариант крайне не характерен. Поскольку не дает возможности нападающему как следует размахнуться. Такие нападения действительно иногда имеют место, но с применением совсем другого типа оружия- ножа, кастета или, скажем электрошокера. Но уж никак не такого «амплитудного» оружия, как бита. Все вышесказанное ставит правдивость заявления Сергея Стерненко о нападении под большие и, согласитесь, вполне обоснованные сомнения и предполагает два варианта возможного развития событий. Либо какое-то силовое противостояние все же имело место, но куда менее масштабное, следствием которого и могла стать рваная рана на ноге, дополненное впоследствии несуществующими громкими и звучными особенностями и бездоказательными обвинениями. Ведь никаких подтверждений обвинений в адрес действующего мэра он так и не привел. Или все рассказанное стало плодом фантазии условно пострадавшего», получившего рану ноги при каких-то других обстоятельствах. И просто решившего использовать это в качестве пиар-хода для максимального общественного резонанса вокруг своей персоны. К чему, как известно, частенько прибегают всевозможные т.н. «активисты», ощущающие критическое ослабление общественного интереса к своей персоне.