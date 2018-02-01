80 наркоманов и алкоголиков стали рабами одесского реабилитационного центра

Незаконным удерживанием людей занимались 31-летний житель Харькова и его подельник — 34-летний киевлянин, работавший администратором указанного заведения.Об этом сообщили в отделе коммуникации областного управления полиции Одессы. По словам правоохранителей, они провели обыск в одном из жилых домов, где и работал центр для наркозависимых. Там к полицейским обратился мужчина, находящийся «на реабилитации» и рассказавший, что его и других пациентов незаконно удерживают и принудительно «лечат». Кроме заявителя в центре проживали ещё 13 мужчин.

«Несмотря на то, что по закону Украины лечение наркозависимой личности возможно лишь с его согласия или по суду, ни один из жильцов дома не имел на то ни желания, ни соответствующего судебного решения. К тому же, и лечением это назвать нельзя», — говорят сотрудники полиции.

Позже они обнаружили ещё три дома, в которых проживали 66 мужчин в возрасте от 18 до 40 лет. У всех у них была наркотическая или алкогольная зависимость, а у некоторых — судимости. При этом среди пострадавших находились как одесситы, так и жители других регионов Украины.

«Люди содержались в жёстких условиях: выйти за территорию домовладения они не могли, так как дом был оборудован системой охраны, а на всех окнах стояли решётки. Гуляли они только внутри помещения, только колонной и под наблюдением администратора. При этом иждивенцев заставляли много работать, а в случае малейшей попытки неповиновения жестоко избивали и не кормили», — проинформировали в областном полицейском главке.

Добавим, что организаторы «реабилитации» оказались адептами одного из религиозных учений и всем «пациентам» они навязывали свою веру, заставляя молиться по их правилам (к настоящему времени указанные злоумышленники уже задержаны). По этому факту по ч. 2 ст. 146 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований. Кроме того, правоохранители сейчас устанавливают весь круг лиц, причастных к незаконной деятельности.