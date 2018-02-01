Школам Одессы запретили собирать деньги с родителей на пожарную безопасность

Для проведения противопожарных мероприятий в школах и детских садах Одессы из бюджета города планируется выделить ещё 50 миллионов гривен.Соответствующее решение члены комиссии по вопросам образования, спорта, культуры и туризма одобрили 8 февраля. Окончательное решение должны принять депутаты Одесского горсовета на очередной сессии 16 февраля.

Из 50 миллионов 20 миллионов гривен будет направлено департаменту образования. По словам главы департамента Елены Буйневич, средства в основном пойдут на установку сигнализации, аварийного освещения, проведение ремонтных работ и мероприятий по обустройству эвакуационных путей. Ещё 30 миллионов будет направлено управлению капитального строительства для проведения более ёмких ремонтных работ по улучшению противопожарной безопасности в 31 учреждении образования.

Елена Буйневич отметила, что на время проведения ремонтных работ помещения использоваться не будут. В целом речь идёт работах в более чем ста учреждениях образования. «Проведение ремонтных работ по пожарной безопасности, приобретение первичных средств пожаротушения ложатся на плечи городского бюджета. Собирать с родителей средства на эти работы категорически запрещено», — резюмировала Елена Буйневич.