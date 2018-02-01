В Белгород-Днестровском более 500 граждан будут получать хлеб бесплатно

Сегодня, 8 февраля, состоялось заседание исполнительного комитета Белгород-Днестровского городского совета. На заседании был принят ряд важных социальных решений, в том числе «Об обеспечении хлебобулочными изделиями малообеспеченных слоев населения города Белгорода-Днестровского в 2018 году».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 1 марта текущего года более 500 граждан города, которые находятся на учете в коммунальном учреждении «Белгород-Днестровский городской территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг)», будут получать талоны на бесплатное приобретение хлебобулочных изделий.

Напомним, в Аккермане в рамках программы «Социальная защита» действует также услуга «социальное такси». Услугой могут воспользоваться люди с инвалидностью, чтобы, к примеру, попасть в больницу к врачу, а также пожилые подопечные городского терцентра, которым трудно самостоятельно добираться в аптеки, больницы и поликлиники.