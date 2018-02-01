Эффективность управления Одессой вышла на уровень мировых стандартов

Полуторамесячное отсутствие на рабочем месте городского головы Геннадия Труханова , как и следовало ожидать, вызвало большой политический резонанс. Который, однако, привел к весьма неожиданному результату. Как показал опрос, проведенный телеканалом «ICTV», многие одесситы оказались к этому весьма равнодушны. По их мнению, «все путем» - транспорт работает, улицы убирают, коммунальные предприятия действуют, система жизнеобеспечения работает.

Поэтому отсутствие мэра их в общем, не очень-то беспокоит. А это , в свою очередь, говорит о том, что в Одессе и правда все более-менее в порядке. Поскольку, как свидетельствует мировая практика, местные жители вспоминают о мэрах и других руководителях органов местно самоуправления в основном только тогда, когда в работе муниципальных структур возникают сбои. А когда все хорошо, то о руководстве местных органов власти они даже не вспоминают. В связи с этим, ситуация с отсутствием Геннадия Труханова на рабочем месте неожиданно показала, что Одесса уже таки-да выходит на этот уровень!