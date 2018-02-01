По техническим причинам тендер на восстановление многострадального дома Руссова перенесли на март

Об этом стало известно 8 февраля в ходе заседания комиссии горсовета по вопросам планирования, бюджета и финансов. Напомним, в январе управлением капитального строительства Одесского горсовета был объявлен тендер на проведение ремонта и реставрации одного из самых известных зданий города – дома Руссова на улице Садовой. Согласно решению, принятому на заседании горисполкома 30 ноября 2017-го, дом признан непригодным для проживания людей, а после ремонта и реставрации должен использоваться как здание общественного назначения (с исключением функции торгового центра).

В начале года хозяйственный суд оставил дом Руссова в собственности города, что позволило начать его реконструкцию. Это решение стало подтверждением решения областного хозяйственного суда от 18 февраля 2016 года, удовлетворившего иск Одесского муниципалитета к объединению совладельцев многоквартирного дома «Реставратор-21». Это ОСМД было создано собственником большинства помещений в доме исторически-архитектурного значения – группой компаний «Инкор», Руслана Тарпана. Оба хозяйственных суда признали решения, вынесенные на собраниях данного объединения, недействительными, а также отменили его госрегистрацию.

Суд первой инстанции обозначил, что дом Руссова с 2009 года под управлением ОСМД не использовался по целевому назначению — в нем не существует жилых квартир и отсутствуют любые виды коммуникаций. Кроме этого, здание давно доведено до аварийного и даже временное нахождение в нем несет угрозу для жизни.