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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Одесситов приглашают высаживать цветы на морских склонах

Категория: Новости

Одесситов приглашают высаживать цветы на морских склонах

   Завтра 10 февраля состоится очередная акция группы одесских садоводов по масштабной высадке первоцветов на морских склонах. Об этом сообщила один из организаторов Фейсбук-группы «Отчаянные садоводы» Ольга Немытова. Инициативные одесситы вот уже несколько лет подряд занимаются превращением склонов в районе 12-14 станции Большого Фонтана в парк цветущих первоцветов. Когда-нибудь сотни тысяч цветов своим масштабом начнут привлекать туристов в Одессу не только летом, но и весной. Ольга сообщила, что их организация выиграла грант в прошлом году от компании Yves Rocher на реализацию проекта.


Источник: Культурометр



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