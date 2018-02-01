Одесситов приглашают высаживать цветы на морских склонах

Завтра 10 февраля состоится очередная акция группы одесских садоводов по масштабной высадке первоцветов на морских склонах. Об этом сообщила один из организаторов Фейсбук-группы «Отчаянные садоводы» Ольга Немытова. Инициативные одесситы вот уже несколько лет подряд занимаются превращением склонов в районе 12-14 станции Большого Фонтана в парк цветущих первоцветов. Когда-нибудь сотни тысяч цветов своим масштабом начнут привлекать туристов в Одессу не только летом, но и весной. Ольга сообщила, что их организация выиграла грант в прошлом году от компании Yves Rocher на реализацию проекта.