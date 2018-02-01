За полтора года судьи так и не приступили к рассмотрению дела об убийстве девочки в Измаильском районе

6 февраля судебная коллегия Приморского суда (В. Иванов, В. Попревич, Д. Осиик) не смогла провести заседание по делу Михаила Чеботаря, жителя села Лощиновка Измаильского района, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки 26.08.2016 г.Заседание не состоялось по причине отсутствия матери убитой девочки — Катерины Моисеенко. Как сказала прокурор Светлана Кологрева, она не согла приехать «по семейным обстоятельствам, у нее маленькие дети».

Председатель коллегии В. Иванов поставил на обсуждение вопрос о продлении меры пресечения для Чеботаря. Прокурор дала согласие, назвала риски: обвиняется в особо опасном преступлении, еще не допрошены свидетели, а значит, Чеботарь может оказать на них давление.

Адвокат Андрей Лещенко и его подзащитный возразили, но не стали приводить контраргументы. Было понятно, что сопротивление бесполезно.

Вот уже полтора года одесские суды не могут приступить к рассмотрению резонансного дела, занимаются лишь продлением содержания обвиняемого в СИЗО.

Приморский суд – четвертый по счету, где побывало дело. Вначале был Измаильский, потом Киевский (две коллегии которого необоснованно возвращали обвинительный акт на доработку), недолго – Малиновский, где не нашлось нужного количества присяжных.Судья Иванов, назначая дату следующих заседаний (7, 15 и 27 марта), настоятельно потребовал от прокурора обеспечить явку потерпевшей.

Адвокат Андрей Лещенко, комментируя ход заседания, особо подчеркнул: есть все основания говорить о том, что судебное рассмотрение скоро выйдет за пределы разумного срока. А значит, защита будет вправе обратиться в ЕСПЧ по этому вопросу.На заседании присутствовало как никогда много журналистов, суд не ограничивал их в праве на фото- видеофиксацию. Все заседания суда по делу Чеботаря также посещает региональный координатор Уполномоченного ВР по правам человека Анатолий Пазычук.