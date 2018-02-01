Василий Ломаченко может стать чемпионом мира в очередной раз в мае

Василий Ломаченко- боксер владеющий титулом чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе, собирается перейти в новую весовую категорию.Поскольку Василий хочет совмещать чемпионские пояса, ему приходится переходить из категории в категорию в поисках не только сильнейших, а и хотя бы достойных соперников. Поэтому вероятный дебют Ломаченко в легком весе (до 61,235 килограммов, или 135 фунтов) связан, прежде всего, с возможностью уже в первом бою сразиться за титул чемпиона мира по версии WBA с его действующим обладателем – 32-летним представителем Венесуэлы Хорхе Линаресом (44 победы (27 – нокаутом) и 3 поражения).

Если ранее наш земляк должен был выйти в ринг в конце апреля, то сейчас, учитывая реальность проведения его боя с Линаресом, промоутер Василия Ломаченко заговорил о том, что поединок состоится в мае.

Впрочем, есть вариант, при котором промоутерские компании Ломаченко и Линареса не сумеют договориться, а значит, Василий может остаться во втором полулегком весе и провести в нем еще как минимум один поединок.