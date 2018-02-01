Предварительная версия о самоубийстве 10-летней девочки не подтвердилась

Ранее мы сообщали, что в селе Новая Ивановка Арцизского района погибла девочка. Информация о том, что девочка покончила жизнь самоубийством, не подтвердилась. По данным полиции, 10-летняя девочка воспитывалась в семье, в которой было 6 детей. 8 февраля 2018 года она пришла после уроков со школы, пообедала и пошла с двумя братиками (6 и 1 класс) в соседний дом, за которым приглядывала их семья. Во дворе этого дома другой брат (8 класс) с соседом пилили дрова. На чердаке этого дома находились игрушки, за которыми девочка с младшим братом полезла. Затем мальчик спустился, а она, играя, запуталась в веревке, которая ее задушила. Старший брат (6 класс) начал искать сестру, полез на чердак и увидел ее. Он позвал на помощьстаршего брата и соседа, но девочку спасти не удалось.

На данный момент следствие продолжается. Информация уточняется. По предварительным данным ребенок погиб в результате несчастного случая.