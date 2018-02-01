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  • Дата: Вчера, 13:30
Вчера, 13:30

В Одесской области поймали на взятке помощника судьи

Категория: Новости

В Одесской области поймали на взятке помощника судьи

   Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке помощника судьи одного из районов Одесской области. Правоохранители задокументировали, что чиновник организовал механизм систематического вымогательства и получения взяток от местных жителей. За «вознаграждение» злоумышленник искусственно затягивал принятие решений по административным правонарушениям до истечения срока давности.
Сотрудники спецслужбы задержали помощника судьи на рабочем месте при получении взятки в размере девятнадцать тысяч гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Во время досудебного следствия проверяется возможная причастность к сделке одного из судей района. Продолжаются следственные действия.



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