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  • Дата: Вчера, 14:00
Вчера, 14:00

В Одессе необходимо сокращать объемы пассажирских автобусных перевозок

Категория: Новости


В Одессе необходимо сокращать объемы пассажирских автобусных перевозок

   К такому выводу пришли эксперты мирового банка, почти год исследовавшие работу транспортной сети города. Так, согласно выводам экспертной группы, во многих случаях автомобильные маршруты в значительной степени дублируют как друг друга, так и маршруты горэлектротранспорта и , по сути дела, отбирают друг у друга пассажиров. Поэтому систему необходимо оптимизировать. Что же касается работы электротранспорта, то, по мнению экспертов необходимо обновить сто двадцать восемь троллейбусов и более двухсот трамваев, срок эксплуатации которых превысил тридцать лет, а так же обеспечить выделенную линию для движения трамваев по Преображенской. Отметим, что данные выводы полностью совпадают с мнением руководства городского департамента транспорта. Связи и организации дорожного движения.



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