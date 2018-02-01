Полицейским удалось предотвратить суицид подростка

В среду 7 февраля в 20:00 в Одессе жительница города - девушка в возрасте 16 лет, сообщила инспектору ювенальной превенции Лиманского отдела полиции о своем намерении покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с ближайшего моста. Данное сообщение появилось на странице Facebook Ивана Ищенко - начальника управления превентивной деятельности Нацполиции в Одесской области.

На место происшествия - мост, расположенный на железнодорожной станции "Одесса - Восточная" - оперативно прибыли сотрудники полиции Лиманского отдела, где в тот момент находился подросток. Девочка уже стояла на мосту и собиралась совершить задуманное. Благодаря мгновенному реагированию работников Нацполиции, удалось спасти жизнь. После того, как была оказана медицинская помощь, ребенка отправили в лечебное учреждение. Причиной попытки суицида оказалось нежелание ребенка жить с опекуном. Выражена благодарность профессиональным действиям сотрудников ювенальной полиции, которые ответственно относятся к своим обязанностям и им важна судьба каждого ребенка.