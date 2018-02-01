Нашлась 13-летняя девочка, которую разыскивала вся Одесса

Сегодня утром девочка сама вернулась домой. Родителям и полицейским сообщила, что гуляла по центру города. Об этом рассказали в пресс-службе Нацполиции в Одессой области. Дашу Булгакову иcкали со вторника. Утром 6 февраля девочка направилась в школу, однако на занятиях не появилась, а домой не вернулась.По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Полицейские немедленно начали поиск пропавшей девочки. Чтобы найти Дашу, проводили рейды в развлекательных заведениях, торговых центрах, по побережью, парках и других общественных местах. Также полицейские изучали социальные сети и отрабатывали связи несовершеннолетней.Обстоятельства происшествия выясняются.