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  • Дата: Вчера, 15:00
Вчера, 15:00

Нашлась 13-летняя девочка, которую разыскивала вся Одесса

Категория: Новости

Нашлась 13-летняя девочка, которую разыскивала вся Одесса

   Сегодня утром девочка сама вернулась домой. Родителям и полицейским сообщила, что гуляла по центру города. Об этом рассказали в пресс-службе Нацполиции в Одессой области. Дашу Булгакову иcкали со вторника. Утром 6 февраля девочка направилась в школу, однако на занятиях не появилась, а домой не вернулась.По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Полицейские немедленно начали поиск пропавшей девочки. Чтобы найти Дашу, проводили рейды в развлекательных заведениях, торговых центрах, по побережью, парках и других общественных местах. Также полицейские изучали социальные сети и отрабатывали связи несовершеннолетней.Обстоятельства происшествия выясняются.


Источник: OBLVESTI



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