В Одессе чистят ливневки…в разгар ливня!

Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Согласно официальной информации, 8 февраля проводились активные работы по расчистке ливневых стоков и колодцев. Согласно приведенному сообщению, это делается «…с целью не допустить подтопления прилегающей территории!» В очистительных работах принимали участие пятнадцать бригад КП «Городские дороги» в составе двадцати двух единиц техники и пятидесяти шести человек личного состава. В связи с данной информацией возникает только один вопрос – почему эти работы не были проведены заранее. Ведь прогноз синоптиков о надвигающемся на город циклоне, принесшем сильные осадки, был опубликован, по меньшей мере, за трое суток до 8 февраля.