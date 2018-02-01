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  • Дата: Вчера, 15:30
Вчера, 15:30

В Одессе чистят ливневки…в разгар ливня!

Категория: Новости


В Одессе чистят ливневки…в разгар ливня!

   Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Согласно официальной информации, 8 февраля проводились активные работы по расчистке ливневых стоков и колодцев. Согласно приведенному сообщению, это делается «…с целью не допустить подтопления прилегающей территории!» В очистительных работах принимали участие пятнадцать бригад КП «Городские дороги» в составе двадцати двух единиц техники и пятидесяти шести человек личного состава. В связи с данной информацией возникает только один вопрос – почему эти работы не были проведены заранее. Ведь прогноз синоптиков о надвигающемся на город циклоне, принесшем сильные осадки, был опубликован, по меньшей мере, за трое суток до 8 февраля.



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