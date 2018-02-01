В старейшей больнице Одессы появится новая реанимация

В гинекологическом отделении ГКБ№1 в этом году будет оборудована новая реанимация. Об этом сообщил на заседании профильной депутатской комиссии директор городского департамента здравоохранения Евгений Григорьев. Отметим, что по имеющейся информации, реанимационное оборудование было закуплено еще ранее, но из-за сложностей оформления его установка существенно задержалась. Однако теперь руководство департамента пообещало, что оно будет установлено в кратчайшее время и новое отделение станет одним из самых современных в Одессе.