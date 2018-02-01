Ришельевская станет самой светлой улицей Одессы.

Об этом рассказал директор КП «Горсвет» Александр Прокопец. По его словам, на Ришельевской уже начаты работы по полной замене уличных светильников. Теперь они будут двусторонними- т.е смогут освещать как проезжую часть, так и пешеходную зону. При этом светильники будут располагаться на разной высоте. Те, что будут «смотреть» в сторону дороги – на высоте восемь-девять метров, а те, что направлены в сторону тротуаров – около пяти метров. Это существенно ниже, чем было раньше, поскольку как показала практика, светильники оказываются в кронах деревьев и слабо освещают территорию. К тому же до сих пор фонари находились на разном расстоянии друг от друга. Что делало освещение неравномерным. Добавим, что Александр Прокопец пообещал, что все светильники на Ришельевской будут стилизованы под своих предшественников начала двадцатого века, когда бельгийская компания внедряла в Одессе систему электрического уличного освещения.