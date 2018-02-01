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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Одесский мэр так и не вышел на работу

Категория: Новости


Одесский мэр так и не вышел на работу

   По имеющейся информации, он снова продлил отпуск за свой счет. На сей раз-до 11 февраля. Напомним, что Геннадий Труханов ушел в отпуск еще 26 декабря и должен был выйти на работу 18 января. Однако затем продлил отпуск до 21 января. Затем был в командировках в Греции и Давосе. После чего продлил отпуск за свой счет до 4 февраля, потом – до 8 февраля, и, наконец, теперь – до 11 февраля.  Соответственно мэр должен приступить к своим обязанностям 12 февраля и  провести намеченное на эту дату аппаратное совещание в горсовете.



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