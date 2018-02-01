На приобретение жилья для детей-сирот Одесская область ждет 60 миллионов гривен

Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Колебошин. По его словам, субвенция должна поступить уже в апреле и будет освоена уже к середине лета. Чиновник напомнил, что в прошлом году на эти цели регион получил рекордную сумму –тридцать шесть миллионов гривен. Что позволило приобрести шестьдесят восемь объектов социального жилья, десять объектов для детских домов семейного типа и жилье для ста детей-сирот. Выделение почти вдвое большей суммы субвенции позволит значительно превысить прошлогодние результаты. Напомним, что обеспечение жильем детей-сирот является одним из приоритетов руководства областной администрации.