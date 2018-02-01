 
Информация к новости
  • Просмотров: 80
  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

На приобретение жилья для детей-сирот Одесская область ждет 60 миллионов гривен

Категория: Новости


На приобретение жилья для детей-сирот Одесская область ждет 60 миллионов гривен

   Об этом сообщил вице-губернатор Сергей Колебошин. По его словам, субвенция должна поступить уже в апреле и будет освоена уже к середине лета. Чиновник напомнил, что в прошлом году на эти цели регион получил рекордную сумму –тридцать шесть миллионов гривен. Что позволило приобрести шестьдесят восемь объектов социального жилья, десять объектов для детских домов семейного типа и жилье для ста детей-сирот. Выделение почти вдвое большей суммы субвенции позволит значительно превысить прошлогодние результаты. Напомним, что обеспечение жильем детей-сирот является одним из приоритетов руководства областной администрации.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 