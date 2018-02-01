Азербайджанцу обвиняемому в убийстве одесского боксера наконец-то нашли переводчика

Азербайджанцу Бабеку Гасанову, которого обвиняют в убийстве одесского боксера Сергея Лащенко огласили обвинительный акт.Дело сдвинулось с мертвой точки после целого года безуспешных поисков переводчика. Суд не мог отказать в этом обвиняемому, регулярно откладывая слушания.

Напомним, уроженца Азербайджана Бабека Гасанова экстрадировали в Одессу из Санкт Петербурга. Там его задержали по запросу Украины. В одесском СИЗО подозреваемый находится с февраля 2017 года. За это время от участия в процессе в качестве переводчиков отказались все представители азербайджанской общины Одессы. А владеющие этим языком посторонние получали угрозы и отказывались содействовать правосудию. В итоге переводчика с азербайджанского нашли и привели в суд сами родственники погибшего боксера. Фактически сегодня состоялось первое заседание, на котором были приняты конкретные решения и намечен дальнейший порядок слушаний.

Напомним также, что чемпион Европы и обладатель Кубка Украины по тайскому боксу 28-летний одессит Сергей Лащенко был расстрелян в Еврейской больнице в ночь на 8-е апреля 2015 года. Этому предшествовал конфликт спортсмена с группой азербайджанцев на Дерибасовской.